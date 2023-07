Siltronic im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagmittag mit Aufschlag

31.07.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 78,45 EUR.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 78,45 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,60 EUR aus. Bei 77,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.254 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,22 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 34,16 Prozent Luft nach unten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 72,17 EUR je Siltronic-Aktie an. Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 417,00 EUR, gegenüber 417,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert. Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024. Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 8,00 EUR je Siltronic-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie Siltronic-Aktie leichter: Siltronic geht von sich fortsetzender Marktschwäche aus - Infineon, STMicro nach schwachem Start gefragt TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic verdient AIXTRON, Siltronic, Infineon & Co.: Technologiewerte im Fahrwasser der NASDAQ gefragt

