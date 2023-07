Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Siltronic

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 79,65 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 79,65 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 79,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.642 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,25 EUR) erklomm das Papier am 08.02.2023. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 8,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 35,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,17 EUR aus.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Am 24.10.2024 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

