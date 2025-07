Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag verlustreich

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 39,38 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 39,38 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 39,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 28.820 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 100,86 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 23,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,109 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Am 29.07.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,10 Mio. EUR – eine Minderung von 6,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 351,30 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,796 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

