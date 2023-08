Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 73,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 73,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,80 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 8.087 Aktien.

Am 08.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,25 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,71 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,17 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

