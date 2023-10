Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Dienstagnachmittag fester

Siltronic im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 15:49 Uhr 1,0 Prozent. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,75 EUR. Mit einem Wert von 79,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 18.942 Siltronic-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 9,21 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,67 EUR an.

Siltronic veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Siltronic dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

