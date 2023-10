Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siltronic-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 80,10 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Siltronic-Aktie um 09:00 Uhr im Tradegate-Handel bei 80,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 80,50 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 80,10 EUR. Bei 80,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 585 Siltronic-Aktien.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,35 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 10,30 Prozent Luft nach oben. Am 11.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 417,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 417,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 8,00 EUR je Aktie belaufen.

