DAX24.018 -0,3%Est505.836 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8800 +2,2%Nas24.664 -0,9%Bitcoin66.021 +1,3%Euro1,1702 -0,1%Öl111,5 +0,2%Gold4.597 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und Zahlen von US-Techriesen: Asiens Börsen höher -- Mercedes-Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet -- Robinhood bleibt aber unter Prognosen -- T-Mobile mit starken Zahlen
Top News
Pre-FOMC Drift als Börsenmuster: Warum Aktienmärkte vor Fed-Sitzungen fast immer gleich reagieren Pre-FOMC Drift als Börsenmuster: Warum Aktienmärkte vor Fed-Sitzungen fast immer gleich reagieren
Aktie im Blick: WACKER CHEMIE schreibt wieder schwarze Zahlen - dennoch keine Trendwende in Sicht Aktie im Blick: WACKER CHEMIE schreibt wieder schwarze Zahlen - dennoch keine Trendwende in Sicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siltronic bekräftigt Ausblick nach schwachem Jahresstart

29.04.26 07:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
67,65 EUR -2,20 EUR -3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
94,95 EUR -0,20 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Siltronic hat im ersten Quartal etwas schwächer als am Markt erwartet abgeschnitten und bei rückläufigen Umsätzen einen Verlust verzeichnet. Mit den finalen Zahlen für 2025 im März hatte Siltronic bereits einen "verhaltenen Jahresauftakt mit unterdurchschnittlichen Umsatz- und EBITDA-Margenanteilen" in Aussicht gestellt. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Münchener Wafer-Hersteller.

Im ersten Quartal sank der Umsatz zum Vorjahr um 39 Prozent auf 307 Millionen Euro. Analysten hatten etwas mehr - 314 Millionen Euro - erwartet. Das EBITDA gab um 13 Prozent nach auf 65 Millionen Euro. Hier hatten Analysten 67 Millionen Euro erwartet. Die entsprechende Marge verschlechterte sich auf 21,2 Prozent von 22,6. Der EBIT-Verlust betrug 52 Millionen Euro nach einem kleinen Gewinn von 15 Millionen im Vorjahr. Nach Steuern lag der Verlust bei 67 Millionen (Vorjahr Gewinn 4,3) Millionen, je Aktie betrug er 1,92 Euro nach einem Gewinn von 0,08 Euro.

Für das Gesamtjahr rechnet Siltronic weiterhin mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich, basierend auf einem Euro-Dollar-Wechselkurs von EUR/USD 1,18. Bereinigt soll der vergleichbare Umsatz weiterhin etwa auf Vorjahresniveau liegen. Die EBITDA-Marge soll weiterhin in der Spanne 20 bis 24 Prozent landen (2025: 23,5 Prozent), für die planmäßigen Abschreibungen sind 490 bis 520 Millionen Euro geplant.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
18.03.2026Siltronic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026Siltronic HaltenDZ BANK
16.03.2026Siltronic NeutralUBS AG
13.03.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
13.03.2026Siltronic HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.03.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Siltronic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026Siltronic HaltenDZ BANK
16.03.2026Siltronic NeutralUBS AG
13.03.2026Siltronic HoldDeutsche Bank AG
13.02.2026Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen