DAX24.894 +1,1%Est506.229 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4300 +6,5%Nas26.663 +3,0%Bitcoin57.560 +1,6%Euro1,1600 -0,1%Öl83,25 -4,1%Gold4.333 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX letztlich stark -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Redcare, Infineon, Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siltronic beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss Bezugrecht

15.06.26 18:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
91,95 EUR 2,85 EUR 3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
96,00 EUR 2,50 EUR 2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Siltronic will im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings das Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um 10 Prozent gegen Bareinlagen erhöhen. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrats am Montag beschlossen, das bestehende genehmigte Kapital teilweise auszunutzen, teilte der Münchener Wafer-Hersteller mit, der im SDAX und TecDAX notiert ist.

Die neuen Aktien seien ab 1. Januar 2026 dividendenberechtigt, so Siltronic. Mit dem Erlös will der Konzern das Wachstum unterstützen, die Bilanz stärken, ein Teil soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Platziert werden sollen die neuen Aktien im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern. Platzierungspreis sowie Anzahl der auszugebenden Aktien sollen unmittelbar nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden.

Die neuen Aktien sollen im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden, die Aufnahme in den Handel soll am 19. Juni erfordern, die Lieferung der neuen Aktien am 22. Juni. Der Konzern habe einer Sperrfrist von 180 Tagen zugestimmt, vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 12:04 ET (16:04 GMT)

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
01.06.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
06.05.2026Siltronic HoldDeutsche Bank AG
01.05.2026Siltronic NeutralUBS AG
30.04.2026Siltronic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.06.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
29.04.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
29.04.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
13.03.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Siltronic HoldDeutsche Bank AG
01.05.2026Siltronic NeutralUBS AG
30.04.2026Siltronic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026Siltronic HaltenDZ BANK
29.04.2026Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen