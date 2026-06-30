Siltronic: Darauf achten jetzt die Investoren

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<p>Die Berg- und Talfahrt bei Halbleiterwerten lässt auch die Siltronic-Aktie nicht kalt. Während der Börsenhandel in den USA heute pausiert, geben die asiatischen Chip-Aktien die Richtung vor.</p>

Die Reaktion der Anleger auf Nachrichten aus der Halbleiter-, Chip- und KI-Branche wird immer hektischer. Zuletzt setzten sich wieder die Bullen durch. Rückenwind kommt dabei aus Asien. Während Samsung Electronics laut Medienberichten den Auftrag für die Produktion eines eigens für Anthropic entwickelten KI-Chips erhalten haben soll, hat Kioxia angekündigt, eine Massenproduktion für eine neue Generation von KI-Speicherchip zu starten.

Die Luft wird dünner

Damit scheint der Blues vom Vortag wieder vollends verflogen. Denn da hatte Meta Platforms angekündigt, ein Cloud- Infrastrukturgeschäft aufzubauen, welches überschüssige Rechenkapazitäten vermieten – und somit monetarisieren – soll. Das hört sich erstmal gut an. Im Umkehrschluss befeuerte es jedoch die Sorge, dass bei bereits vorhandenen Überkapazitäten die hohen Wachstumsziele im KI- und Chipsektor möglicherweise zu optimistisch formuliert sind.

Top oder Flop?

Für Siltronic könnte das bedeuten, dass bei einer geringeren Nachfrage nach Speicherchips auch die Wafer-Nachfrage sinkt. Denn Wafer werden zur Herstellung von Speicher- und KI-Chips benötigt. So weit ist es allerdings noch nicht. Dass jedoch Investoren beginnen, stärker bei ihren Investments zu differenzieren, ist nach der breiten Halbleiter-Rally der vergangenen Monate nur nachvollziehbar. Ob Siltronic in dem Ausleseprozess zu den Favoriten gehören wird, ist noch nicht entschieden. Der Ausbau der Produktion für die 300-mm-Siliziumwafer, die zuletzt stark nachgefragt wurden, erscheint strategisch zumindest als der richtige Schritt.

Fazit

An dieser Stelle haben wir oft auf die hohen Bewertungen im Halbleiter- und Chip-Segment hingewiesen. Nichtsdestotrotz dürfte dieser Megatrend noch nicht am Ende sein. Allerdings findet derzeit eine stärkere Differenzierung bei den Anlegern statt. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Technisch hat sich die Siltronic-Aktie wieder über die Unterstützungsmarke bei 84/85 Euro gehievt. Mit ein bisschen Rückenwind aus der Branche könnte sogar der Bereich um 92/93 Euro zurückerobert werden. Unterhalb von 84/85 Euro bleibt es hingegen gefährlich. Es gilt unverändert, Positionen abzusichern.

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Nicht ganz so spektakulär, aber dennoch vielversprechend sind die Pläne der BENO Holding AG, bei der sich eine spannende Wachstumsstory abzeichnet: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.483 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand: 27.06.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 03.07.26 um 10:59 Uhr.

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