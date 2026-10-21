Siltronic: Das könnte jetzt heftig werden

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Die Siltronic-Aktie kann von den guten Vorgaben der Aktien mit KI-Bezug aus Asien nicht profitieren. Jetzt droht weiteres Ungemach.

Die Vorgaben aus Asien waren gut: In Südkorea legte der technologielastige Index Kospi um 2,7 Prozent zu und sorgte zusammen mit starken Quartalszahlen von Super Micro Computer aus den USA bei der Mehrzahl der heimischen Papiere mit Halbleiter- und KI-Bezug für grüne Vorzeichen. Anders sieht es bislang bei Siltronic aus. Die Aktie ist nicht nur unter die 200-Tage-Linie, sondern auch unter die Unterstützung von gut 67 Euro gerutscht.

Sind die Ziele noch sicher?

Technisch sieht es daher momentan nicht so gut für den Wafer-Hersteller aus. Am 4. November stehen zudem die Q3-Zahlen auf der Agenda. Während beispielsweise Aixtron mit guten vorläufigen Quartalszahlen Anlegern die Angst vor einer schwächer als erwarteten Entwicklung nehmen konnte, stehen bei Siltronic noch Fragezeichen hinter der Zielerreichung für 2026. Hier erwartet das Unternehmen einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und eine EBITDA-Marge von 20 bis 24 Prozent.

Gefährliche Abwärtsdynamik

Die Aktie befindet sich seit Ende Mai 2026 in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Der jüngste Aufschwung von Anfang Oktober wurde vom abwärts gerichteten Trend gebremst. Zwar gelang es dem Papier, kurzfristig die Abwärtslinie zu überspringen, allerdings erwies sich diese Entwicklung als nicht nachhaltig. Es blieb daher beim Ausbruchsversuch, dem eine Abwärtsbewegung folgte, die durch die dann einsetzende schlechte Stimmung bei KI- und Chipaktien nach unten hin an Dynamik gewann.

Fazit

Wird aus den guten Vorgaben aus Asien ein handfester Stimmungswechsel, sollte Siltronic profitieren. Wenngleich auch Super Micro Computer mit starken Werten aufwarten konnte, ist dies aber noch völlig offen. Aktuell sieht es technisch zumindest eher trübe aus. Der Bruch zweier wichtiger Unterstützungen könnte das Papier sogar bis in den Bereich um 58 Euro zurückfallen lassen. Bis sich die Charttechnik verbessert hat, sollten Anleger von einem Einstieg noch absehen.

Auch bei LAIQON stehen die Q3-Zahlen noch aus, die Ausgangslage ist aber eine ganz andere als bei Siltronic. zum Artikel

Die schlechte Stimmung bei KI-Werten hat jüngst auch die Aktie von 2G Energy deutlich belastet. Anders als bei Siltronic steht das Wachstum dort aber schon auf festem Fundament – mit Folgen für die Einordnung der Korrektur: zum Artikel

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Erstellung am 21.10.26 um 11:55 Uhr.

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