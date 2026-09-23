Siltronic: Der Trendbruch ist nur vertagt

Die Umplatzierung durch Großaktionär Wacker Chemie hat den Ausbruchsversuch der Siltronic-Aktie kurz vor dem Ziel gestoppt. Ein Detail der Kursreaktion spricht allerdings dafür, dass der nächste Anlauf nicht lange auf sich warten lassen dürfte.

Die September-Rally im Chip- und Halbleitersektor hat Siltronic erfasst und zuletzt von 68 auf über 82 Euro nach oben gespült. Interessant ist der Bereich um 81/82 Euro auch deshalb, weil hier der Abwärtstrend der Aktie verläuft. Ein Sprung über dieses Kursniveau wäre zugleich der Ausbruch aus der von uns bereits an dieser Stelle thematisierten Chartformation eines absteigenden Dreiecks gewesen.

Umplatzierung zu 77,25 Euro

Wäre, wäre, Fahrradkette. Frei nach einem Zitat von Lothar Matthäus liegt die Betonung auf dem Konjunktiv. Denn just, als die Siltronic-Aktie zum Sprung ansetzte, wurde bekannt, dass Großaktionär Wacker Chemie weitere 2,2 Mio. Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren an institutionelle Anleger verkaufen will – und dies kurz darauf auch getan hat. Dabei lag der Platzierungspreis mit 77,25 Euro marktüblich einige Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs.

Dreiecksformation weiter intakt

Dementsprechend kam das Siltronic-Papier unter Druck und sank intraday bis auf 78,50 Euro. Damit ist das von uns kürzlich beschriebene Szenario wieder aktueller denn je: Die Aktie befindet sich in einem absteigenden Dreieck, mit einem Widerstand auf der Oberseite bei rund 81/82 Euro und einer flachen Unterstützungslinie bei rund 68 Euro. Der Siltronic-Kurs stieg zuletzt erwartungsgemäß bis an den Widerstand an der Oberseite. Durch das überaus starke Sentiment standen die Chancen gut, den Widerstand zu knacken und den Abwärtstrend zu brechen. Dann kam Wacker.

Fazit

Durch den Dämpfer der Platzierung von Großaktionär Wacker ist der Trendbruch zunächst abgesagt. Die Stimmung in der Chip- und Halbleiterbranche ist, unter anderem durch die zuletzt wieder gesunkenen Ölpreise, allerdings äußerst optimistisch. Hält diese Euphorie noch an, dürfte ein erneuter Versuch, den Abwärtstrend zu brechen, nur eine Frage der Zeit sein. Für diese Einschätzung spricht, dass die Siltronic-Aktie nicht unter das Platzierungsniveau von 77,25 Euro gerutscht ist und sich schon wieder auf Erholungskurs befindet. Spekulationen auf den Trendbruch sollten aber eng abgesichert werden.

Während bei Siltronic ein Großaktionär auf die Bremse tritt, setzt bei clearvise der neue CEO eigene Impulse. Seine jüngste Maßnahme setzt an einer Stelle an, die sich unmittelbar im Gewinn niederschlagen dürfte.

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Auf Rückenwind vom Markt setzt nicht nur die Siltronic-Aktie, auch bei LAIQON hängt das Erreichen der Jahresziele zum Teil davon ab. Operativ hat das Unternehmen allerdings gerade selbst einen weiteren Hebel angesetzt.

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Erstellung am 23.09.26 um 11:32 Uhr.

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