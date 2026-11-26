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Der Technologiesektor erholt sich von den jüngsten Abverkäufen, und die Siltronic-Aktie zieht mit. Charttechnisch hat das Papier damit eine Marke zurückerobert, die schon einmal den Rahmen für gute Trading-Chancen gesetzt hat.

Die Neunmonatszahlen 2026 sind bereits Schnee von gestern und die Vorlage der 2026er-Bilanz steht erst am 11. März 2027 auf der Agenda. Selbst wenn die vorläufigen Werte für 2026 wohl schon am 3. Februar präsentiert werden sollen, steht bis dahin noch eine nachrichtenfreie Zeit an – zumindest bezogen auf die Pflichtveröffentlichungen.

Spannung an der 48-Euro-Marke

Spannend dürfte es dennoch bleiben. Dafür sorgt der Technologiesektor, der nach den kräftigen Abverkäufen aktuell eine Gegenreaktion zeigt. Für die Charttechnik der Siltronic-Aktie ist das ein Segen. Die jüngste Erholung hat das Papier nach dem gestrigen Abgleiten auf rund 46 Euro im Tagesverlauf wieder zurück über die wichtige Marke von 48 Euro gehievt.

Volatile Seitwärtsbewegung möglich

Diese Marke ist deshalb so wichtig, weil sich das Papier bereits im ersten Quartal 2026 zwischen 48 und 58 Euro seitwärts bewegt hat. Die Schwankungsbreite von gut 20 Prozent eröffnete seinerzeit gute Trading-Chancen. Nun könnte die Aktie erneut in eine Seitwärtsbewegung einschwenken. Zwar befindet sich das Papier – gemessen am Jahreshoch von gut 105 Euro – noch immer im Abwärtstrend, die obere Trendlinie verläuft aber bei knapp 76 Euro und lässt noch Luft – und Zeit.

Fazit

Die kurzfristige Kursentwicklung von Siltronic dürfte stark von der Entwicklung der Aktien des Technologiesektors abhängig sein. Hält die Unterstützung bei 48 Euro und lässt der Abwärtsdruck aus dem Technologiesektor etwas nach, könnte das Papier aber wieder in einen Seitwärtskanal einbiegen. Der Range-Trade würde dann bei 48/49 Euro ein interessantes Einstiegsniveau bieten. Im Bereich um 56/58 Euro könnten dann etwaige Gewinne mitgenommen werden. Ein enger Stopp bei knapp 46 Euro ist ratsam.

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Erstellung am 26.11.26 um 12:13 Uhr.

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