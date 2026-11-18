Die Siltronic-Aktie hat durch eine Hochstufung von Berenberg Rückenwind erhalten. Technisch spricht einiges dafür, dass der monatelange Abschwung zum Stehen kommt, bis zur echten Trendwende bleibt aber eine hohe Hürde.

Die Analysten von Berenberg trauen der Siltronic-Aktie noch viel zu. Zwar belassen sie das Kursziel bei 90 Euro, empfehlen das Papier jetzt jedoch zum Kauf (zuvor: Halten). Hintergrund der Hochstufung ist die starke Server-Nachfrage, die bei Siltronic bis 2028 einen wahren Ergebnisboom auslösen soll. Die Kaufempfehlung fällt in eine Phase, in der vom Halbleitermarkt abhängige Papiere nicht gerade den leichtesten Stand haben.

45-Prozent-Rückgang vom Jahreshoch

Die Verwerfungen im Technologiesektor spiegeln sich dementsprechend im Chartbild von Siltronic wider. Die Aktie befindet sich seit Ende Mai 2026 in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Ein Ausbruchsversuch Anfang Oktober wurde vom abwärts gerichteten Trend schnell wieder eingefangen. Vom Hoch bei gut 105 Euro Ende Mai ist das Papier mittlerweile bis auf rund 57 Euro gesunken.

Ende vom Abschwung?

Hier jedoch könnte der Abschwung endlich ein Ende finden und zunächst in eine Seitwärtsbewegung einschwenken. Grund zur Hoffnung gibt die Kursentwicklung vom Jahresanfang. Hier oszillierte die Aktie in einem Seitwärtskanal zwischen 48 und 58 Euro grob um die Marke von 52 Euro. Aktuell könnte das Papier nun zwischen 51 und 58 Euro eine ähnliche Seitwärtsbewegung vollziehen.

Fazit

Fundamental sind zumindest die Analysten von Berenberg von Siltronic überzeugt. Die kurzfristige Kursentwicklung wird zunächst aber stark von der Entwicklung der Technologiewerte in den USA und Asien abhängig sein. Wir rechnen mit einer volatilen Seitwärtsbewegung. Kommen die Technologie-Aktien wieder in Fahrt, dürfte es auch für Siltronic wieder nach oben gehen. Ein erstes Ziel wäre dann der Bereich um 68 Euro. Bis zum etwaigen Bruch des Abwärtstrends, der derzeit bei rund 77 Euro verläuft, ist jedoch noch ein weiter Weg.

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Ganz anders als bei Siltronic sieht das Chartbild von Daldrup & Söhne aus, deren Aktie sich von den Turbulenzen im Technologiesektor kaum beeindrucken lässt. Schon in der nächsten Woche könnte sie neuen Schub erhalten. zum Artikel

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Erstellung am 18.11.26 um 11:19 Uhr.

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