Siltronic platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Siltronic AG hat sich frische Finanzmittel beschafft. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, wurde ein ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die Preiskonditionen lagen dem Unternehmen zufolge am unteren Ende der Vermarktungsspanne. An dem Schuldscheindarlehen mit Nachhaltigkeitskomponente beteiligten sich insgesamt knapp 60 Investoren. Die Emissionserlöse sollen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und der Finanzierung von strategischen Wachstumsinvestitionen dienen, so Siltronic.

Die Transaktion erfolgt in sechs Tranchen mit einer Laufzeit von fünf, sieben und zehn Jahren, die jeweils fix und variabel verzinst werden. Der Zinssatz steht in Abhängigkeit des Sustainalytics Management Scores der Siltronic AG.

Begleitet wurde die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg und der Unicredit Bank AG.

June 27, 2022 12:26 ET (16:26 GMT)