Siltronic: Vor den Q3-Zahlen wird die Luft dünn

Die Siltronic-Aktie ist unter Druck. Doch das hat das Papier nicht exklusiv: Zweifel an der Finanzierung des KI-Booms sorgen bei Chip- und Halbleiteraktien für einen Ausverkauf.

Nach Börsenschluss in Asien und vor Handelsbeginn in Deutschland hat der Chiphersteller TSMC aus Taiwan seine Q3-Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal und der Nettogewinn sogar um knapp 69 Prozent. Das darf – losgelöst von Analystenerwartungen – getrost als recht gut bezeichnet werden. Geholfen hat es den heimischen KI- und Chipaktien nicht. Zuvor brachen nämlich in Südkorea die Schwergewichte Samsung um fast 10 Prozent und SK Hynix um über 10 Prozent ein.

Zinsanstieg drückt Technologieaktien

Die Folge: Der Ausverkauf heimischer Halbleiter- und Chipaktien ging ungebremst weiter. Das trifft auch den Wafer-Hersteller Siltronic. Da spielt es keine Rolle, dass die Nachfrage nach Rechenleistung – und somit nach KI-Chips, deren Grundlage nun mal die Wafer darstellen – weiterhin hoch ist. Niemand zweifelt den Bedarf an, vielmehr stellen Investoren die Finanzierung der notwendigen Investitionen in Frage. Denn durch die zuletzt deutlich gestiegenen Zinsen erhöhen sich die Finanzierungskosten der Unternehmen.

Zuversicht für zweites Halbjahr

Am 4. November legt Siltronic die Q3-Zahlen vor. Im Sommer, bei Bekanntgabe der Halbjahreszahlen 2026, wurde das Management beim Umsatzausblick etwas mutiger und erwartet einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (zuvor: mittlerer einstelliger Prozentbereich) im Vergleich zum Vorjahr. Begründet wurde die Zuversicht mit der positiven Entwicklung bei den 300-mm-Kapazitäten – und auch bei der Nachfrage im 200-mm-Bereich wurde eine stärkere zweite Jahreshälfte erwartet.

Fazit

Im aktuellen Umfeld müsste Siltronic schon sehr gute Quartalszahlen vorlegen, um positiv zu überraschen. Das dürfte schwer werden: Zum Halbjahr sanken Umsatz und EBITDA, wobei das Management für die EBITDA-Marge 20 bis 24 Prozent anpeilt. Technisch ist das Papier unter die 200-Tage-Linie und die Unterstützung bei rund 67/68 Euro gefallen. Dreht die Stimmung nicht, sind Kurse unter 60 Euro wieder drin. Die nächste Unterstützung befindet sich im Bereich um 59 Euro.

Am 4. November legt auch Masterflex Zahlen vor, und auch dort ist die Aktie unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Anders als bei Siltronic liefert die Nachrichtenlage dafür allerdings kaum eine Erklärung: zum Artikel

Umgekehrt liegt der Fall bei Pyrum: Trotz gesenkter Prognose hält sich die Aktie in Schlagdistanz zu den Jahreshochs. Ob das berechtigt ist, dürfte sich schon in wenigen Wochen zeigen: zum Artikel

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Erstellung am 15.10.26 um 13:01 Uhr.

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