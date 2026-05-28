Siltronic: Wann gibt es dreistellige Kurse?

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die Siltronic-Aktie nimmt wieder Kurs auf das Jahreshoch. Die Platzierung von Großaktionär Wacker Chemie hat das Papier recht gut verdaut.

Die Siltronic-Aktie hatte zu Beginn der zweiten Maiwoche ein neues Jahreshoch bei über 98 Euro erklommen. Die dann folgende Konsolidierung um knapp 15 Prozent wurde schnell wieder zu neuen Käufen genutzt. Mitten hinein in den neuen Gipfelsturm platzte dann die Nachricht, dass Großaktionär Wacker Chemie seine Beteiligung durch eine Platzierung am Parkett auf 24 Prozent (zuvor: 31 Prozent) reduziert hat.

Technisch stark

Immerhin rund 2,1 Millionen Siltronic-Aktien wechselten zu einem Preis von 89,35 Euro den Besitzer. Das Papier von Siltronic fiel daraufhin deutlich, erholte sich jedoch schnell und legte wieder den Vorwärtsgang ein. Technisch sieht es unverändert gut aus: Die Aktie notiert oberhalb des Widerstandsbereichs aus dem Januar 2024 bei 90/93 Euro.

Chartsprenger

In der Tat: Um Widerstandsmarken für Siltronic zu finden, bedarf es schon längerfristiger Betrachtungen. Das aktuelle Jahreshoch von gut 98 Euro liegt exakt auf dem Niveau einer technisch relevanten Marke aus dem Mai 2022. Das eröffnet dem Papier vor dem Hintergrund der Stärke des Halbleitersektors neue Horizonte: Erstes Ziel wäre der Bereich um 112/114 Euro, aber auch die Unterstützung bei rund 135 Euro aus dem November 2021 scheint nicht mehr fern.

Fazit

Die Siltronic-Aktie ist trotz der starken Kursentwicklung aktuell nicht überkauft. Der Sprung über das Jahreshoch bei über 98 Euro im Jahreschart erscheint nur eine Frage der Zeit. Eine Marktkapitalisierung von gut 2,8 Mrd. Euro ist im Halbleiterbereich und den verbundenen Sektoren fast schon günstig. Der Maschinenbauer Aixtron bringt beispielsweise 6,7 Mrd. auf die Waage. Trotz aller Euphorie sollte nicht vergessen werden: Dreht die Stimmung, wirkt die Erdanziehungskraft. Derzeit jedoch deutet vieles darauf hin, dass die 100-Euro-Marke bald fällt.

Vor einem Ausbruch nach einer kurzen Konsoliderung könnte auch die Aktie von Daldrup & Söhne stehen. Auch, weil nun Termine anstehen, die für weitere Impulse sorgen könnten: zum Artikel

Spannend sollten auch die nächsten Monate bei Masterflex werden. Zwei fortschreitende Expansionsprojekte und mögliche M&A-Aktivitäten könnten der Aktie, die mit dem Hoch aus dem August 2025 kämpft, den entscheidenden Impuls verleihen: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.517 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 23.05.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 28.5.26 um 10:24 Uhr.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel