Siltronic: Wann kommt endlich der Befreiungsschlag?

Gute Vorgaben für Halbleiterwerte aus den USA und Asien können der Siltronic-Aktie bislang keinen Schub geben. Eine Gewinnwarnung aus dem deutschen Halbleitersektor verunsichert.

Erneut waren die Vorgaben aus den USA und Asien für Aktien mit Halbleiter- und KI-Bezug sehr vielversprechend und erneut konnte Siltronic von den positiven Impulsen nicht profitieren. Selbst der nun doch für November 2026 angekündigte Börsengang von Anthropic, der eine hohe Nachfrage nach KI-Chips und Rechenzentren verspricht, brachte bislang keinen Schub.

Unsicherheit überwiegt

Offensichtlich warten Anleger noch auf die Q3-Zahlen, die am 4. November auf der Agenda stehen. Die Unsicherheit ist nach der heutigen Gewinnwarnung von Suss Microtec nochmals gestiegen. Denn Suss hat die Umsatz- und Margenziele für 2026 kräftig nach unten revidiert. Wenngleich das Geschäft von Siltronic und Suss kaum miteinander vergleichbar ist, so gehören beide Unternehmen doch zu einer breitgefassten Branche.

Ziele stehen im Feuer

Bis zu einer möglichen endgültigen Entwarnung müssen sich Anleger demnach noch gedulden. Im Schnitt erwarten Analysten beim Umsatz 335 Mio. Euro und damit eine Verbesserung zu den Vorquartalen. Die EBITDA-Marge soll bei 22,5 Prozent liegen und das EBIT dürfte wegen der hohen, planmäßigen Abschreibungen weiterhin negativ bleiben. Für das Gesamtjahr 2026 hatte das Unternehmen zuletzt einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und eine EBITDA-Marge von 20 bis 24 Prozent in Aussicht gestellt.

Fazit

Als Hersteller von Wafern sollte Siltronic von der hohen Nachfrage nach KI-Chips profitieren, denn Wafer werden benötigt, um ebendiese Chips herzustellen. Zuletzt hat das Unternehmen in die Produktion für die 300-mm-Siliziumwafer investiert, die nach Aussagen des Managements bereits stark nachgefragt werden und bei denen derzeit sogar von einer Angebotsverknappung die Rede ist. Ein knappes Angebot deutet wiederum auf steigende Preise hin. So weit ist Siltronic aber offensichtlich noch nicht. Die Aktie hat zwar die Unterstützungsmarke bei rund 58 Euro im Chart zurückerobert, technisch bleibt die Lage aber noch angespannt.

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Erstellung am 27.10.26 um 11:04 Uhr.

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