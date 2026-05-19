Siltronic: Was jetzt noch möglich ist

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Nach dem Sturm auf ein neues Jahreshoch konsolidiert die Siltronic-Aktie aktuell. Schwächeren Vorgaben von der Nasdaq steht die jüngste Kurszielerhöhung vom Bankhaus Metzler entgegen.

Die Siltronic-Aktie hat vor knapp zwei Wochen ein neues Jahreshoch bei rund 99 Euro erklommen. Hintergrund waren erneut gute Nachrichten aus dem Chip- und Halbleitersektor. Für die US-Investmentbank Morgan Stanley kommt die Hausse der Aktien dieser Branche nicht von ungefähr. Vielmehr erwarten die Analysten eine breit angelegte Beschleunigung der Nachfrage, die zu stärker als erwarteten Gewinnen in der Halbleiter-Industrie führen könnte.

Aufwärtstrend intakt

Dass der Aktienkurs von Siltronic bereits viel Zukunftsfantasie einpreist, ist kein Geheimnis. Dennoch sind die Analysten überwiegend positiv gestimmt. Das Bankhaus Metzler erhöhte heute das Kursziel auf 110 Euro (zuvor: 83 Euro). Technisch befindet sich das Papier seit Anfang April in einem dynamischen Aufwärtstrend. Innerhalb dieser Bewegung markierte die Aktie mehrere Zwischenhochs, jeweils begleitet von einer Konsolidierung.

Starkes Momentum

Zuletzt ging es vom Hoch knapp 10 Prozent zurück. Beim Blick auf den Fünfjahreschart sieht es dennoch gut aus. Im Bereich um 86/94 Euro zeigt sich eine stabile Unterstützungszone, die von November 2023 bis Februar 2024 ausgebildet wurde. In dieser Spanne dürfte sich auch die jüngste Erholung bewegen. Gelingt erneut der Ausbruch über 94 Euro könnte das Jahreshoch 2026 erneut angegriffen werden.

Fazit

Die Hausse in der Chip- und Halbleiterbranche wurde bereits mehrfach für beendet erklärt. Das Gegenteil war indes der Fall. Seit April wäre jede Erholungsphase der Aktie eine Kaufchance gewesen. Dem Momentum der Branche stehen jedoch schwindelerregende Bewertungen vieler Halbleiter-Aktien entgegen. Da bildet Siltronic keine Ausnahme. Dreht der Wind, könnte empfindlich abwärts gehen. So weit ist es aber noch nicht. Für Siltronic zeigen sich technisch zunächst drei wichtige Zielmarken. Diese liegen beim Jahreshoch 2026 von 99 Euro, einem Widerstand aus 2022 im Bereich um 112/114 Euro und dem Jahreshoch 2022 bei rund 140 Euro.

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Erstellung am 19.5.26 um 8:56 Uhr.

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