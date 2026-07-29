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Siltronic wird etwas zuversichtlicher für Umsatzentwicklung

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Siltronic AG
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine Nachfragebelebung bei Silizium-Wafern mit kleinerem Durchmesser stimmt Siltronic etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Umsatz dürfte 2026 nun im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahreswert von 1,35 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bisher hatte Siltronic-Chef Michael Heckmeier einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Vom Umsatz sollen weiterhin 20 bis 24 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben.

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Erfreulich sei die weiterhin starke Nachfrage nach 300-Millimeter-Wafern, während sich die Nachfrage nach 200-Millimeter-Wafern im zweiten Halbjahr belebe und die Preise sich auf einem niedrigen Niveau stabilisierten, sagte Heckmeier laut Mitteilung. Im abgelaufenen zweiten Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um gut 2 Prozent auf 321,6 Millionen Euro. Das operative Ergebnis fiel um rund ein Fünftel auf 69,4 Millionen Euro./mis/jha/

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DatumRatingAnalyst
30.06.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Siltronic Halten DZ BANK
15.06.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.