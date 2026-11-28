Silver Acadia Exploration: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Silver Acadia Exploration hat am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Silver Acadia Exploration ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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