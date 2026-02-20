Silver Bullet Mines gewährte Anlegern Blick in die Bücher
23.02.26 06:35 Uhr
Silver Bullet Mines hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Silver Bullet Mines hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
