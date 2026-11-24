Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,93 Prozent zurück. Hier wurden 43,6 Millionen USD gegenüber 50,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,60 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,310 USD erwirtschaftet worden.

Silver Crest Acquisition A hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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