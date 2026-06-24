Silver Storm Mining: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Silver Storm Mining hat am 23.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Silver Storm Mining hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,030 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.net
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