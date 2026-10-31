Silver Touch Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Silver Touch Technologies lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Silver Touch Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,590 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,01 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Silver Touch Technologies einen Umsatz von 855,2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion Finanzen.net