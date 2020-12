SILVESTER-ÜBERBLICK/Unternehmen

Die wichtigsten Unternehmensmeldungen aus dem Silvestertagsprogramm von Dow Jones Newswires:

Bafin: Britische Versicherer verlieren Rechte aus Europäischem Pass

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach Versicherungsunternehmen und Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) mit Sitz in Großbritannien und Nordirland oder in dessen Überseegebiet Gibraltar am 1. Januar 2021 um 0.00 Uhr ihre Rechte aus dem Europäischen Pass verlieren. Damit ende deren Möglichkeit, grenzüberschreitend im Inland tätig zu sein.

Metro übernimmt spanischen Großhändler Davigel

Die Metro AG übernimmt Davigel Spanien vom US-Großhändler Sysco, um will damit das strategische Profil auf dem spanischen Großhandelsmarkt stärken. Über die finanziellen Details der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart, wie es weiter heißt.

China erteilt Corona-Impfstoff von Sinopharm bedingte Marktzulassung

Die chinesischen Behörden haben dem Corona-Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinopharm eine bedingte Marktzulassung erteilt. Damit könnten nun "Hochrisikogruppen" gegen das Coronavirus geimpft werden, sagte Zeng Yixin, Vize-Direktor von Chinas Nationaler Gesundheitskommission. Sinopharm zufolge kommt der Impfstoff auf eine Wirksamkeit von 79 Prozent. Bereits vor der Zulassung waren in China rund 4,5 Millionen Impfdosen verabreicht worden, insbesondere an Mitarbeiter des Gesundheitssystems oder Angestellte staatlicher Unternehmen.

Exxon Mobil schreibt im 4. Quartal bis zu 20 Mrd USD ab

Exxon Mobil erwartet, dass höhere Öl-, Gas- und Chemiepreise das Ergebnis im vierten Quartal ankurbeln werden, rechnet aber auch damit, 18 bis 20 Milliarden Dollar Aktiva aus dem Fördergeschäft abzuschreiben. Der Gewinn im Chemiebereich dürfte sich um 200 bis 400 Millionen Dollar gegenüber dem dritten Quartal verbessern, während er im sogenannten Downstream-Bereich 100 Millionen niedriger oder höher ausfallen könne. Änderungen bei den Preisen für Flüssigkeiten sollen des weiteren das Ergebnis im Fördergeschäft um bis zu 400 Millionen Dollar gegenüber dem dritten Quartal verbessern.

Generali übernimmt griechische Axa-Tochter

Der italienische Versicherer Generali kauft für 165 Millionen Euro die griechische Axa-Tochtergesellschaft Axa Insurance. Außerdem teilte Generali mit, eine bestehende Vertriebsvereinbarung zwischen Axa Griechenland und der Alpha Bank, die im März 2027 auslaufen sollte, neu verhandelt zu haben. Sie werde nun für 20 Jahre ab dem Abschluss der Übernahme verlängert. Damit verbunden seien zukünftige Zahlungen von griechischen Generali-Gesellschaften an die Alpha Bank, deren Höhe vom Geschäftserfolg der Partnerschaft abhänge.

