SILVESTER-ÜBERBLICK/Wirtschaft und Politik

USA verhängen neue Zölle auf französische und deutsche Produkte

Im langjährigen Streit über Subventionen für die Flugzeughersteller Airbus und Boeing wollen die USA zusätzliche Zölle auf französische und deutsche Produkte erheben. Die Zölle betreffen "Flugzeugbauteile aus Frankreich und Deutschland, bestimmte Weine sowie Cognacs und andere Branntweine aus Frankreich und Deutschland", wie der US-Handelsbeauftragte am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Die Zölle sind Teil des Streits um öffentliche Beihilfen, die an Airbus und Boeing gezahlt werden. Außerdem wurde die EU in diesem Jahr von der Welthandelsorganisation (WTO) ermächtigt, zusätzliche Zölle auf US-Produkte zu erheben.

EU "bedauert" neue US-Strafzölle gegen deutsche und französische Produkte

Die Europäische Union "bedauert" die von den USA verhängten neuen Strafzölle gegen Produkte aus Deutschland und Frankreich. Die Regierung in Washington habe mit ihrem Vorgehen "einseitig" laufende Gespräche unterbrochen, erklärte die EU-Kommission. Sie äußerte zugleich die Hoffnung, den Streit mit der Regierung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden beilegen zu können.

Spanien und Großbritannien einigen sich in Gibraltar-Brexit-Streit

Unmittelbar vor dem Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt haben die Regierungen in London und Madrid eine Grundsatzeinigung über die künftigen Regeln für Gibraltar erzielt. Dies gab die spanische Außenministerin Arancha González Laya am Donnerstag in Madrid bekannt. Die Regeln für den Grenzverkehr für die britische Exklave Gibraltar im Süden Spaniens waren bis zuletzt umstritten.

Bafin: Britische Versicherer verlieren Rechte aus Europäischem Pass

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach Versicherungsunternehmen und Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) mit Sitz in Großbritannien und Nordirland oder in dessen Überseegebiet Gibraltar am 1. Januar 2021 um 0.00 Uhr ihre Rechte aus dem Europäischen Pass verlieren. Damit ende deren Möglichkeit, grenzüberschreitend im Inland tätig zu sein.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe unerwartet um 19.000 gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 26. Dezember abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 19.000 auf 787.000. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 828.000 vorhergesagt.

Chinesische Industrieaktivität im Dezember wie erwartet leicht rückläufig

Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor in China hat sich im Dezember auf 51,9 (November: 52,1) verringert. Ökonomen hatten exakt diesen Stand prognostiziert. Für die Dienstleistungsbranche fiel der Einkaufsmanagerindex auf 55,7 (Vormonat: 56,4) Punkte.

Kritik aus EU-Parlament: EU-China-Abkommen weniger transparent als TTIP

Die EU-Kommission hält die Details des Investitionsabkommens mit China (CAI) unter Verschluss und wird dafür aus dem Europäischen Parlament scharf kritisiert. "Der Prozess ist weit weniger transparent als bei TTIP und Ceta", sagte der Vorsitzende der China-Delegation im Europäischen Parlament, Reinhard Bütikofer (Grüne), der Wirtschaftswoche mit Blick auf das gescheiterte transatlantische Handelsabkommen und den Pakt mit Kanada.

Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai muss wieder ins Gefängnis

Nur wenige Tage nach seiner Freilassung auf Kaution muss der regierungskritische Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai wieder ins Gefängnis. Das oberste Gericht der chinesischen Sonderverwaltungszone gab einem Einspruch der Staatsanwaltschaft gegen die Freilassung statt. Es verwies dabei auf das umstrittene neue Sicherheitsgesetz, das sowohl von Aktivisten in Hongkong als auch im Ausland scharf kritisiert wird. Lai ist Eigentümer der pro-demokratischen Boulevardzeitung "Apple Daily" und gilt als einer der wichtigsten Kritiker der Zentralregierung in Peking.

CDU-Vorsitz-Kandidat Merz für größere Freiheiten für Corona-Geimpfte

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, spricht sich dafür aus, Corona-Geimpften größere Freiheitsrechte in der Pandemie zu gewähren. Man könne einer immer größer werdenden Bevölkerungsgruppe von Geimpften, Gesunden und Genesenen "nicht pauschal die Grundrechte vorenthalten, weil eine immer kleinere Gruppe nach wie vor durch das Virus gefährdet ist", sagte Merz den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

32.552 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages 32.552 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Damit erreichte die Zahl erneut das Niveau der Höchstwerte von mehr als 30.000 Fällen wie in der Woche vor Weihnachten. Ferner wurden 964 Corona-Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Am Mittwoch war ein neuer Tageshöchstwert von mehr als 1.100 Todesfällen bekanntgegeben worden.

USA verzeichnen mit 3.927 Corona-Toten neuen Tageshöchstwert

In den USA ist mit mehr als 3.900 Corona-Toten ein neuer Tageshöchstwert verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität mitteilte, starben 3.927 Menschen binnen 24 Stunden an den Folgen einer Corona-Infektion. Außerdem wurden 189.671 Neuansteckungen registriert.

China meldet erste Infektion mit neuer Coronavirus-Variante

Die neue und offenbar ansteckendere Variante des Coronavirus ist erstmals auch in China nachgewiesen worden. Das mutierte Virus sei bei einer 23-Jährigen aus Shanghai festgestellt worden, die am 14. Dezember aus Großbritannien eingereist sei, teilten die chinesischen Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit.

China erteilt Corona-Impfstoff von Sinopharm bedingte Marktzulassung

Die chinesischen Behörden haben dem Corona-Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinopharm eine bedingte Marktzulassung erteilt. Damit könnten nun "Hochrisikogruppen" gegen das Coronavirus geimpft werden, sagte Zeng Yixin, Vize-Direktor von Chinas Nationaler Gesundheitskommission. Sinopharm zufolge kommt der Impfstoff auf eine Wirksamkeit von 79 Prozent. Bereits vor der Zulassung waren in China rund 4,5 Millionen Impfdosen verabreicht worden, insbesondere an Mitarbeiter des Gesundheitssystems oder Angestellte staatlicher Unternehmen.

Tokio verzeichnet bei Corona-Neuinfektionen neuen Höchststand

Die japanische Hauptstadt Tokio hat mit mehr als tausend Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand gemeldet. Der mit der Eindämmung der Pandemie beauftragte Minister Yasutoshi Nishimura warnte, bei einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen müsse die Regierung erneut den Ausnahmezustand ausrufen. Einen strikten Lockdown hat die Regierung bisher vermieden.

Kuba warnt USA vor neuerlicher Aufnahme auf Liste der Terrorunterstützer

Kuba hat die USA davor gewarnt, das Land erneut auf die Liste der Terrorunterstützer zu setzen. Nachdem US-Medien über angebliche derartige Erwägungen des scheidenden US-Außenministers Mike Pompeo berichtet hatten, verurteilte Kubas Außenminister Bruno Rodriguez entsprechende Schritte.

