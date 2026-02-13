DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +0,2%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.805 -0,2%Euro1,1869 ±-0,0%Öl67,67 -0,1%Gold4.997 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Siemens 723610 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in Shanghai -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- Alphabet, Palantir, RENK, Zalando im Fokus
Top News
Nach Kursbeben bei Software-Aktien: Deutsche Bank warnt vor Klumpenrisiko im Junk-Bond-Markt Nach Kursbeben bei Software-Aktien: Deutsche Bank warnt vor Klumpenrisiko im Junk-Bond-Markt
Bitcoin-ETFs unter Druck: Massive Abflüsse - Institutionelle Investoren auf dem Rückzug Bitcoin-ETFs unter Druck: Massive Abflüsse - Institutionelle Investoren auf dem Rückzug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Simfer-Mine

Rio Tinto-Aktie im Fokus: Arbeiten am Simandou-Projekt nach tödlichem Unfall gestoppt

16.02.26 07:40 Uhr
Rio Tinto-Aktie im Blick: Todesfall in Guinea zwingt Bergbaukonzern zum Baustopp | finanzen.net

Rio Tinto hat die Arbeiten an seinem Simandou-Projekt in Guinea ausgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto Ltd.
96,75 EUR -3,15 EUR -3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
80,88 EUR -1,15 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Samstag war ein Mitarbeiter eines Vertragsunternehmens getötet worden.

Der Arbeiter starb infolge eines Zwischenfalls in der Simfer-Mine, die Rio Tinto gemeinsam mit einem chinesischen Konsortium und der Regierung von Guinea erschließt, wie der Bergbaukonzern mitteilte, ohne weitere Details zu nennen.

Wer­bung

"Wir leisten unsere volle Unterstützung und werden mit den zuständigen Behörden, unseren Partnern und Vertragsunternehmen zusammenarbeiten, um eine gründliche Untersuchung abzuschließen, vollständig zu verstehen, was passiert ist, und eine Wiederholung zu verhindern", sagte Rio-Tinto-CEO Simon Trott. Er erklärte, er werde noch in dieser Woche nach Guinea reisen.

Von Rhiannon Hoyle

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rio Tinto

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rio Tinto

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aaron Bunch/Getty Images, PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Rio Tinto plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rio Tinto plc

DatumRatingAnalyst
10.02.2026Rio Tinto NeutralUBS AG
06.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Rio Tinto KaufenDZ BANK
22.01.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
22.01.2026Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Rio Tinto KaufenDZ BANK
10.12.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Rio Tinto OverweightBarclays Capital
09.12.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Rio Tinto NeutralUBS AG
22.01.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
22.01.2026Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
27.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
20.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen