Simplex Castings präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Simplex Castings hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,67 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 609,5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 34,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 452,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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