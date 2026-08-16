Simplex Castings präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

16.08.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 609,5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 34,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 452,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,67 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 INR je Aktie erzielt worden.

Simplex Castings hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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