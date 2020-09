Singapur ordnet Einstellung von Wirecard-Zahlungsdienstleistungen an

Von Ben Otto

SINGAPUR (Dow Jones)--Die insolvente Wirecard AG muss ihre Zahlungsdienstleistungen in Singapur einstellen. Die Zentralbank des Stadtstaates hat angeordnet, dass Wirecard seine Zahlungsaktivitäten einstellt und die Kundengelder bis zum 14. Oktober zurückgibt, wie die Monetary Authority of Singapore (MAS) mitteilte. Zuvor habe der Zahlungsdienstleister der Zentralbank mitgeteilt, sich nicht mehr in der Lage zu sehen, Dienstleistungen für "eine signifikante Anzahl von Händlern" zu erbringen.

Die Maßnahme bringe den Kunden Gewissheit über ihr weiteres Vorgehen, so die MAS. So könnten sie sich etwa nach alternativen Dienstleistern umsehen. Wirecards Hauptgeschäft in Singapur umfasst die Verarbeitung von Zahlungen für Händler.

Wirecard musste im Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingestehen und kurz darauf Insolvenz anmelden. Der Insolvenzverwalter ist derzeit dabei, die Geschäfte von Wirecard zu verkaufen.

