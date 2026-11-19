Singularity Future Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -31,500 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net