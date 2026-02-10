DAX25.157 +1,2%Est506.088 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.384 ±-0,0%Euro1,1886 +0,1%Öl69,76 +0,2%Gold5.073 -0,2%
Sinkende Kosten

AB InBev-Aktie fester: Operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet gesteigert

12.02.26 09:19 Uhr
AB InBev-Aktie höher: Gewinn überraschend stark | finanzen.net

Der Bierbrauer AB InBev hat im vergangenen Jahr dank sinkender Kosten trotz eines leichten Umsatzrückgangs operativ etwas mehr verdient.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei etwas mehr als ein Prozent auf 21,2 Milliarden US-Dollar (17,9 Mrd Euro) gestiegen, teilte AB InBev am Donnerstag in Leuven mit. Bereinigt um die Folgen von Währungsumrechnungen hätte das Plus bei knapp fünf Prozent gelegen. Der Umsatz ging dagegen leicht auf 59,3 Milliarden Dollar zurück; währungsbereinigt habe das Wachstum bei zwei Prozent gelegen. Der Konzern schnitt damit besser ab als von Bloomberg erfasste Experten erwartet hatten. 2026 soll das operative Ergebnis im Einklang mit den mittelfristigen Zielen um 4 bis 8 Prozent zulegen.

Die AB InBev-Aktie notiert in Brüssel zeitweise 1,63 Prozent höher bei 65,92 Euro.

/zb/niw/mis

LEUVEN (dpa-AFX)

