1&1-Aktie schwächelt dennoch: Trotz Kundenrückgang mehr Umsatz und Gewinn
Der zu United Internet gehörende Telekommunikationsanbieter 1&1 hat im ersten Halbjahr trotz gesunkener Kundenzahl Umsatz und Gewinn gesteigert.
Werte in diesem Artikel
An seiner Prognose für 2026 und darüber hinaus hält der Konzern fest. Die Zahl der Kundenverträge sank im ersten Halbjahr wie erwartet um 140.000 auf 16,18 Millionen, wie das im Kleinwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Als Hauptgrund nannte 1&1 die Neuausrichtung des Discount-Tarifangebots Anfang April, durch die sich die Zahl der Mobilfunkverträge deutlich verringerte. Im kleineren Breitbandgeschäft gewann 1&1 hingegen neue Kunden.
Der Umsatz der ersten sechs Monate stieg im Jahresvergleich um 1,6 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro und damit etwa so stark wie am Markt erwartet. Dabei lag der Service-Umsatz mit rund 1,8 Milliarden Euro gut ein Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs um gut fünf Prozent auf 383 Millionen Euro.
Zurückzuführen ist dies auf einen deutlich niedrigeren Verlust im Segment Enterprises & Networks, in dem 1&1 Kosten für den Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes verbucht. Analysten hatten hier im Mittel etwas mehr auf dem Zettel. Je Aktie verdiente 1&1 wegen geringerer Abschreibungen mit 17 Cent und damit 13 Cent mehr als ein Jahr zuvor.
Im XETRA-Handel am Donnerstag verliert die 1&1-Aktie zeitweise 0,43 Prozent auf 18,70 Euro.
/err/stw/zb
MONTABAUR (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf 1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: 1&1 AG
Aktuelle United Internet Aktie News
United Internet Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.