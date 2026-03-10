DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 -1,2%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.878 -0,5%Euro1,1642 +0,3%Öl88,13 -3,6%Gold5.205 +0,3%
Sinkende Nachfrage: Durchschnittspreis für E-Bikes gesunken

11.03.26 06:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BIKE24
2,96 EUR -0,01 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr ist der Durchschnittspreis für in Deutschland verkaufte E-Bikes gesunken. Im Schnitt mussten die Käufer 2.550 Euro und damit 3,8 Prozent weniger pro E-Bike bezahlen, wie die Verbände von Zweiradindustrie und Fachhandel berichten. Verkauft wurden 2 Millionen Stück nach 2,1 Millionen im Jahr zuvor. Herkömmliche Fahrräder ohne Motor kosteten wie im Jahr zuvor durchschnittlich 500 Euro. Aber auch hier gab es wegen hoher Lagerbestände kräftige Rabatte. Diese wurden ausgeglichen durch den Boom bei teuren Renn- und Gravelbikes. Weitere Einzelheiten zur Entwicklung der Branche wollen die Verbände im Laufe des Tages in Berlin vorstellen./ceb/DP/zb

Analysen zu BIKE24

DatumRatingAnalyst
22.07.2022BIKE24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2022BIKE24 NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2021BIKE24 NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2021BIKE24 NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.07.2022BIKE24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2022BIKE24 NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2021BIKE24 NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2021BIKE24 NeutralJP Morgan Chase & Co.
