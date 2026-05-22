Sinkende Ölpreise

Aktien aus der europäischen Luftfahrt- und Reisebranche legen zu Wochenbeginn angesichts positiver geopolitischer Signale deutlich zu.

• Entspannungssignale im Nahen Osten drücken Ölpreise

• Hoffnung auf sinkende Kerosinkosten erfreut Airlines und Reiseunternehmen

• Aktien reagieren deutlich



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Im Montagshandel gewinnen Papiere der Lufthansa via XETRA zeitweise 3,55 Prozent auf 8,17 Euro, während TUI-Aktien um 5,12 Prozent auf 6,90 Euro steigen und die Anteilsscheine des Triebwerksbauers MTU Aero Engines 5,88 Prozent höher bei 313,40 Euro notieren. Auch die Airbus-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 2,49 Prozent stärker bei 173,88 Euro.

Auslöser für die Kursaufschläge sind neue geopolitische Signale aus dem Nahen Osten. Insbesondere Aussagen über ein sich abzeichnendes Rahmenabkommen und eine mögliche Stabilisierung der strategisch wichtigen Seewege sorgten für spürbare Bewegungen an den Rohstoff- und Aktienmärkten.

Geopolitische Signale verändern Risikobewertung

Im Zentrum der Marktreaktion stehen Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach ein Rahmen für künftige Gespräche mit dem Iran über ein mögliches Kriegsende sowie eine Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus kurz vor der Finalisierung stehe. Diese gilt als zentrale Transportroute für einen erheblichen Teil der globalen Erdölversorgung. Schon geringe Veränderungen der Risikoeinschätzung in dieser Region wirken sich regelmäßig unmittelbar auf die Ölpreise aus, da Händler sogenannte geopolitische Risikoaufschläge ein- oder auspreisen. In der Folge geben die Notierungen für Rohöl der Sorte Brent zu Wochenbeginn spürbar nach und fallen zeitweise um rund 4,6 Prozent auf 99,49 US-Dollar je Barrel.

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Luftfahrt- und Reisebranche profitieren unmittelbar

Besonders deutlich auf diesen Rückgang bei den Ölpreisen reagiert die Luftfahrt- und Reisebranche, die stark von Energiekosten sowie sicheren Reiserouten abhängig ist.

So zählt vor allem Kerosin zu den größten Einzelkostenblöcken von Fluggesellschaften. Bereits moderate Rückgänge beim Ölpreis können daher die Margenperspektiven deutlich verbessern. Der Markt preist solche Effekte häufig unmittelbar ein, noch bevor sie sich in den Unternehmenszahlen niederschlagen.

Auch Reiseveranstalter profitieren von sinkenden Ölpreisen und geopolitischer Entspannung: Einerseits profitieren sie von geringeren Transport- und Flugkosten, andererseits steigt die Nachfrage nach Reisen häufig in Phasen sinkender Unsicherheit.

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Zwischen kurzfristiger Reaktion und langfristiger Realität

Marktanalysten betonen jedoch regelmäßig, dass die strukturellen Herausforderungen der Luftfahrtbranche - darunter hohe Kapitalintensität, volatile Treibstoffpreise und starke konjunkturelle Abhängigkeit - unverändert weiter bestehen. Entsprechend gilt die aktuelle Bewegung als typisches Beispiel für die hohe Sensitivität der Märkte gegenüber geopolitischen Nachrichten. Schon kleinste Veränderungen in der erwarteten Stabilität globaler Energie- und Handelsrouten können erhebliche Kapitalverschiebungen auslösen.

Langfristig wird sich daher zeigen müssen, ob die derzeit eingepreiste Entspannung tatsächlich in stabile politische Fortschritte mündet oder ob es sich erneut um eine temporäre Marktreaktion handelt, die von der nächsten Eskalationsmeldung rasch wieder überlagert werden könnte.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net