Sinkende Werbeausgaben treffen Google-Konzern Alphabet

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Google (Alphabet C (ex Google)) hat im vergangenen Quartal die Sparsamkeit der Werbekunden deutlich zu spüren bekommen. Der Umsatz des Mutterkonzerns Alphabet (Alphabet A (ex Google)) legte im Jahresvergleich lediglich um sechs Prozent auf gut 69 Milliarden Dollar zu. Unterm Strich sank der Gewinn von 18,94 auf rund 13,9 Milliarden Dollar, wie Alphabet nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte.

Auffallend war der Rückgang der Werbeerlöse bei der Videoplattform Youtube, die im Jahresvergleich von 7,2 auf 7 Milliarden Dollar sanken. In den vergangenen Jahren war Youtube eine der treibenden Kräfte für das Wachstum bei Google - und es war der erste Rückgang, seit der Konzern sie herausbricht. Der operative Gewinn der Google-Dienste insgesamt sank derweil von knapp 24 auf 19,8 Milliarden Dollar.

Der Umsatz im Cloud-Geschäft rückte von knapp 5 auf rund 6,9 Milliarden Dollar vor. Allerdings weitete sich auch der operative Verlust der Sparte von 644 auf 699 Millionen Dollar aus.

Die Alphabet-Aktie gab im nachbörslichen Handel zeitweise um rund sechs Prozent nach. Angesichts der hohen Inflation und Konjunktursorgen hatte sich bereits abgezeichnet, dass die Werbekunden bei ihren Ausgaben auf die Bremse treten. Auch Konkurrenten wie Facebook und Snapchat waren schon betroffen./so/DP/he