BMW-Aktie mit Gewinnen: BMW verkaufte im ersten Quartal 2023 etwas weniger Autos als im Vorjahr

Aktien in diesem Artikel BMW 100,94 EUR

1,87% Charts

News

Analysen

Konzernweit sank der Absatz im ersten Quartal um 1,5 Prozent auf 588.138 Fahrzeuge weltweit, wie der DAX -Konzern mitteilte. Nach einem "klaren Aufwärtstrend" im März sieht sich BMW laut Vertriebsvorstand Pieter Nota im Gesamtjahr auf Kurs für ein leichtes Wachstum.

In Europa sank der Absatz der Marken BMW und Mini im ersten Quartal um 1,9 Prozent auf 215.917 Autos, was der Konzern unter anderem mit dem Export- und Produktionsstopp für Russland begründete. In China gingen die Verkäufe um 6,6 Prozent auf 194.773 Autos zurück. Hier verwies BMW auf die Nachwirkungen der abklingenden Corona-Welle. In den USA jedoch kletterte der Absatz deutlich um 11,4 Prozent auf 89.750 Fahrzeuge.

Bei den vollelektrischen Fahrzeugen (BEV) ging es weiter bergauf mit einem globalen Wachstum von 83,2 Prozent auf 64.647 Autos der Marken BMW und Mini. Allein die Marke BMW konnte den BEV-Absatz mehr als verdoppeln.

Im freundlichen XETRA-Handel steigt die BMW-Aktie zeitweise um 1,91 Prozent auf 100,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: BMW, Radu Bercan / Shutterstock.com