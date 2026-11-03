Sinocelltech Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

03.11.26 06:35 Uhr

Sinocelltech Group gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,61 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,500 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 232,4 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 31,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 339,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net