Sinomach Heavy Equipment Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

20.10.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,02 Milliarden CNY – eine Minderung von 4,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,14 Milliarden CNY eingefahren.

Mit einem EPS von 0,03 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Sinomach Heavy Equipment Group A mit 0,030 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Sinomach Heavy Equipment Group A hat am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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