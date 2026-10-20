DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,75 +0,6%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.961 -0,1%Euro 1,1234 +0,2%Öl 109,9 +0,3%Gold 4.140 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Sinomach Heavy Equipment Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sinomach Heavy Equipment Group Co., Ltd. Registered Shs -A-
3.13 CNY 0.02 CNY 0.64 %
Charts | News | Analysen

Sinomach Heavy Equipment Group A hat am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Mit einem EPS von 0,03 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Sinomach Heavy Equipment Group A mit 0,030 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,02 Milliarden CNY – eine Minderung von 4,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,14 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Sinomach Heavy Equipment Group A Aktie News

Werbung

Sinomach Heavy Equipment Group A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sinomach Heavy Equipment Group A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.