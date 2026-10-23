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Sippenhaft

Schlechte Nachrichten aus den USA: Deckers-Prognose bringt adidas-Aktie ins Straucheln

Schlechte Nachrichten aus den USA: Deckers-Prognose bringt adidas-Aktie ins Straucheln

Die Stimmung im Sportartikelbereich wird von neuen Unternehmenssignalen aus den USA beeinflusst. Auch bei einem deutschen Branchenvertreter geht es abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
156.20 EUR -3.20 EUR -2.01 %
Charts | News | Analysen

Die gekappte Jahresprognose des US-Schuhkonzerns Deckers Outdoor hat am Freitag auch die Aktien von adidas belastet. Als einer der schwächsten Werte im DAX gab der Sportartikelkonzern zuletzt auf XETRA 1,38 Prozent auf 156,80 Euro ab. Damit weitete adidas seine Kursverluste im laufenden Jahr wieder auf gut 7 Pozent aus. Die 200-Tage-Durchschnittslinie, welche die adidas-Aktien erst vergangene Woche hinter sich ließen, stützte aber.

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Deckers Outdoor senkt Jahresprognose

Deckers senkte seinen Ausblick am Donnerstag nach US-Börsenschluss angesichts der verhaltenen Kauflaune der Kundschaft, was im abgelaufenen Quartal zu schwächeren Verkäufen von Hoka Sneakern und Ugg Boots geführt habe. Ein Händler verwies darauf, dass adidas zwar erst am Dienstag starke vorläufige Quartalszahlen vorgelegt habe, dennoch trübe Deckers nun die Stimmung. Die Deckers-Aktie brach im vorbörslichen US-Handel zuletzt an der NYSE um 9,12 Prozent auf 77,50 US-Dolar ein.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, TonyV3112 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.10.26 adidas Kaufen DZ BANK
21.10.26 adidas Outperform Bernstein Research
21.10.26 adidas Neutral UBS AG
21.10.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets

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