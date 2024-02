Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kurs der Sirona Biochem

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sirona Biochem. Bei der Sirona Biochem-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 0,070 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Sirona Biochem-Aktie zeigte sich um 08:18 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,070 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,070 EUR. Die Sirona Biochem-Aktie sank bis auf 0,070 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,070 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.000 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,128 EUR an. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 81,108 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.12.2023 auf bis zu 0,049 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sirona Biochem-Aktie 44,262 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net