Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

So entwickelt sich Sirona Biochem

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Aktionäre schickten das Papier von Sirona Biochem nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 14,7 Prozent auf 0,051 EUR.

Die Sirona Biochem-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:02 Uhr 14,7 Prozent im Minus bei 0,051 EUR. In der Spitze büßte die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,051 EUR ein. Bei 0,060 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 81.671 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 0,128 EUR. 149,023 Prozent Plus fehlen der Sirona Biochem-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,049 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sirona Biochem-Aktie mit einem Verlust von 4,688 Prozent wieder erreichen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Sirona Biochem rechnen Experten am 04.03.2025.

