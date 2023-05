Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem verzeichnet am Montagvormittag herbe Einbußen

Um 23:20 Uhr fiel die Sirona Biochem-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 15,7 Prozent auf 0,101 USD ab. Bisher wurden via NASDAQ OTC 10.224 Sirona Biochem-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.06.2022 markierte das Papier bei 0,260 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,047 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2023 auf bis zu 0,060 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sirona Biochem-Aktie 68,667 Prozent sinken.

Am 28.06.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Sirona Biochem veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

