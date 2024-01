Notierung im Fokus

Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Dienstagmittag in Grün

02.01.24 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Sirona Biochem. Die Sirona Biochem-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 0,075 EUR.

Um 11:30 Uhr sprang die Sirona Biochem-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 0,075 EUR zu. Bei 0,085 EUR markierte die Sirona Biochem-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,080 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.250 Sirona Biochem-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Mit einem Kursgewinn bis auf 0,128 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 69,548 Prozent Plus fehlen der Sirona Biochem-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,049 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,106 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Sirona Biochem am 27.02.2024 präsentieren. Redaktion finanzen.net

