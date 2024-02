Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem gewinnt am Freitagmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Sirona Biochem legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,8 Prozent auf 0,066 EUR.

Die Sirona Biochem-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:11 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 0,066 EUR. Die Sirona Biochem-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,066 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,066 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 100 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,128 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sirona Biochem-Aktie derzeit noch 93,769 Prozent Luft nach oben. Am 08.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,049 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,836 Prozent.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Sirona Biochem am 27.02.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net