Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Sirona Biochem. Zuletzt ging es für das Sirona Biochem-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 0,080 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Sirona Biochem-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:59 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 0,080 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,084 EUR. Bei 0,084 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 10.900 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Am 07.09.2022 markierte das Papier bei 0,171 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sirona Biochem-Aktie 113,500 Prozent zulegen. Bei 0,052 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,875 Prozent könnte die Sirona Biochem-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 28.09.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Sirona Biochem veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net