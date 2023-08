Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem tendiert am Nachmittag fester

Sirona Biochem im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Sirona Biochem. Zuletzt ging es für das Sirona Biochem-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 0,080 EUR.

Die Sirona Biochem-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:59 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 0,080 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sirona Biochem-Aktie bisher bei 0,084 EUR. Bei 0,084 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Sirona Biochem-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.900 Stück gehandelt.

Bei 0,171 EUR erreichte der Titel am 07.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 113,500 Prozent Plus fehlen der Sirona Biochem-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,052 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sirona Biochem-Aktie damit 53,551 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.09.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.net