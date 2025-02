Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem zündet am Nachmittag Kursrakete

So bewegt sich Sirona Biochem

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Sirona Biochem-Aktie im CDNX-Handel an und legte um 20,0 Prozent auf 0,060 CAD zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Sirona Biochem legte um 15:49 Uhr zu und stieg im CDNX-Handel um 20,0 Prozent auf 0,060 CAD. Das bisherige Tageshoch markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,060 CAD. Bei 0,055 CAD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via CDNX 64.514 Sirona Biochem-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,105 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,000 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sirona Biochem-Aktie. Bei 0,020 CAD erreichte der Anteilsschein am 14.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sirona Biochem-Aktie 66,667 Prozent sinken.

Am 30.09.2024 lud Sirona Biochem zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Sirona Biochem ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 100,00 Prozent auf 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10000,00 CAD gelegen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Sirona Biochem wird am 04.03.2025 gerechnet.

Redaktion finanzen.net