Sirona Biochem Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Sirona Biochem

Sirona Biochem im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Aktionäre schickten das Papier von Sirona Biochem nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 0,077 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Sirona Biochem-Aktie wies um 11:04 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 0,077 EUR abwärts. Bei 0,077 EUR markierte die Sirona Biochem-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,087 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.886 Sirona Biochem-Aktien.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,128 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,155 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,049 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.12.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,788 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Sirona Biochem am 27.02.2024 präsentieren.

