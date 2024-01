Sirona Biochem Aktie News: Bullen treiben Sirona Biochem am Donnerstagvormittag an

Kurs der Sirona Biochem

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Sirona Biochem. Das Papier von Sirona Biochem konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 8,5 Prozent auf 0,087 EUR.

Die Sirona Biochem-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 08:12 Uhr 8,5 Prozent im Plus bei 0,087 EUR. Im Tageshoch stieg die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,087 EUR. Bei 0,087 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Sirona Biochem-Aktie belief sich zuletzt auf 11.500 Aktien.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,128 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sirona Biochem-Aktie derzeit noch 47,229 Prozent Luft nach oben. Am 08.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,049 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,649 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sirona Biochem-Aktie.

Am 27.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

