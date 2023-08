Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Sirona Biochem-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 0,080 EUR.

Der Sirona Biochem-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 10:49 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 0,080 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,080 EUR. Mit einem Wert von 0,080 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.751 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Am 07.09.2022 markierte das Papier bei 0,171 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 113,500 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,052 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,875 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Sirona Biochem dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net